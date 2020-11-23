Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu

Son dönemlerde yer aldığı dizi projeleriyle başarısını katlayarak arttıran ve paylaşımları ile gündemde olan Demet Özdemir bu aralar rol aldığı dizideki partneri İbrahim Çelikkol ile yakaladıkları uyumla da adından söz ettirdi.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

Hem başarılı hem de güzelliği ile dikkatleri sürekli çeken Demet Özdemir’in son paylaşımı yine olay yarattı.

Özel hayatında çok merak edilen Özdemir’in hikâyesinde paylaştığı görüntüler merak konusu.

ESTETİK Mİ OLDU

Bir estetik merkezinde yüzüne işlem yaptırdığı anları paylaşarak mis gibi olduğunu söyleyen oyuncunun yüzüne ne işlemi yaptırdığı ise takipçileri tarafından merak edildi.

Güzel oyuncunun ne işlemi yaptırdığı merak konusu olurken estetik mi yaptırdı paylaşımları gecikmedi.

