Demet Özdemir'i mutluluğa boğan isim kim? Demet Özdemir'in ailesinde evlilik sevinci yaşanıyor

Türkiye’nin en güzel oyuncularından birisi olarak görülen Demet Özdemir, güzelliği kadar oyunculuğuyla da takdir toplayan isimlerden bir tanesi. Bir yandan kariyerine tüm hızıyla devam eden Demet Özdemir,bir yandan da ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile olan aşkına da devam ediyor. Özdemir ailesi bu ikiliden evlilik haberi beklerken evlilik haberi bambaşka bir isimden geldi. Peki Demet Özdemir’i sevince boğan isim kim?

Oğuzhan Koç ile Aşk Hayatına Devam Ediyor

Demet Özdemir’i Sevince Boğan İsim Kim?

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birlikteliği olan Demet Özdemir, ilişkisinin 1 yılını neredeyse doldurdu. Sürekli beraber vakit geçiren ünlü çift her fırsatta birlikte oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ediyor.

Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, geçtiğimiz ay içinde evlendi. Bu evlilik neredeyse 1 ay boyunca magazin dünyasına sızmamayı başardı. Bir çok insan bu evlilik haberini Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan beklerken evlilik haberinin Derya Özdemir’den gelmesi karşısında tatlı bir şaşkınlık yaşadı.