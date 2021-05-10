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Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor

Yetenekli oyuncu Deme Özdemir adını yaptığı paylaşımlarla duyurmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir fotoğrafları ile sevenlerinden iltifatlar aldı. Genç oyuncu güzelliği ile herkesi büyülemeyi başarıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar hakkında detaylar

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:17
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
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29 Yaşındaki geç oyuncu paylaştığı makyajsız pozları ile övgüler aldı. TV8 ekranlarında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine can veren Özdemir yeteneği ile de başarıları kanıtladı. Son zamanlar adın fazlasıyla duyuran Özdemir paylaştığı fotoğraflarla gündem de kalmaya devam ediyor.

Oğuzhan Koç ile ilişki yaşamaya başlayan Özdemir sevgilisi ile olan pozları yayınlanması ile tarzı ile beğeniler topladı. Sosyal medya üzerinde aktif olan Özdemir instagramda 12.9 milyon takipçiye sahip. Paylaştığı fotoğraflar anında milyon beğeni alması üzerine gündem de Özdemir’in olması da devam etmekte. Setlerden yayınladığı pozlar takipçileri ve dizinin izleyenleri tarafında güzel yorumlar yapılıyor. 

Makyajlı halinden çok doğal makyajsız halleri ile övgüler alan Demet Özdemir diziden kareler paylaşması da sevenlerinden beğeni alıyor. 

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 16:17
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Anahtar Kelimeler:
GündemPaylaşımDemet Özdemir
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