Demet Özdemir'den romantik paylaşım! Sevgilisi Oğuazhan Koç'un doğum gününü kutladı!

Başrolde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde final bölümünde giydiği gelinlikle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Demet Özdemir, birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç’un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Özdemir, 36.yaşını kutlayan sevgilisi Oğuzhan Koç ile beraber çekildikleri bir fotoğrafı ‘İyi ki doğdun! Hep gül, hep eglen’ notu ile paylaştı.

Oğuzhan Koç ise bu jesti karsılıksız bırakmadı ve aynı fotoğrafı kendı sosyal medya hesabında ‘Seninle’ notu ile paylaştı.