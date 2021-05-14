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Demet Özdemir'den romantik paylaşım! Sevgilisi Oğuazhan Koç'un doğum gününü kutladı!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü kutladı.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:22
Demet Özdemir'den romantik paylaşım! Sevgilisi Oğuazhan Koç'un doğum gününü kutladı!
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Başrolde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde final bölümünde giydiği gelinlikle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Demet Özdemir, birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç’un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Özdemir, 36.yaşını kutlayan sevgilisi Oğuzhan Koç ile beraber çekildikleri bir fotoğrafı ‘İyi ki doğdun! Hep gül, hep eglen’ notu ile paylaştı.

Oğuzhan Koç ise bu jesti karsılıksız bırakmadı ve aynı fotoğrafı kendı sosyal medya hesabında ‘Seninle’ notu ile paylaştı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:22
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Anahtar Kelimeler:
Demet ÖzdemirOğuzhan Koç
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