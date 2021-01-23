Demet Özdemir'den aşk itirafı: '2 aydır birlikteyiz'

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşkını belgelemişti. Dizi seti çıkışı kendisine sorular yönelten muhabirleri kırmayan Özdemir, muhabirlerle sohbet etti.

‘’İki aydır birlikteyiz’’

Oğuzhan Koç’la ilişkisi sorulan Özdemir, basında yazıldığı gibi uzun süredir değil 2 aydır birlikte olduklarını söyledi. Güzel bir ilişkisinin olduğunu dile getiren güzel oyuncu şu sözlerle Oğuzhan Koç’a olan hayranlığını da belirtti; ‘’Oğuzhan’ın sesini çok seviyordum. Bütün şarkıları çok güzel, en sevdiğim şarkısı ise sonuncu’’ diye konuştu.