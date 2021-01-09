Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden ilk kare paylaşıldı

2021 yılına Alaçatı'da birlikte giren ve birlikteliklerinin ortaya çıkmasından sonra aşklarını itiraf etmek zorunda kalan demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sevgili olduklarını artık saklamamaya karar verdiler. Sosyal medya hesaplarından aşklarını ortaya çıkaran ilk fotoğrafı paylaşan Demet Özdemir'in bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce yorum beğeni aldı.

Daha önceki görüntülenmelerinde sürekli arkadaş olduklarını ve aralarından birşey olmadığını söyleyen çift, birlikte olduklarını itiraf eden paylaşımla birlikte aşklarını gönüllerince yaşamaya başladılar.

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında sadece iki kişiyi ilgilendiren bir konu olduğunu kimsenin meşgul olmasını istemediklerini belirterek Demet Özdemir ile güzel bir sürecin arifesinde olduklarını söylemişti.

Daha önce hiç paylaşım yapmayan çiftten Demet Özdemir, Instagram hesabının story kısmına sevgilisiyle birlikte fotoğrafını eklerken paylaşımına kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.