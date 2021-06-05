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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden evlilik açıklaması

Son zamanlarda yaşadıkları aşk ile gündeme gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden evlilik açıklamaları geldi. Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin final yapmasından sonra tatile çıkan çift döner dönmez evlilik soruları ile karşılaştı. 3 Adam’ın tek bekar üyesi olan Oğuzhan Koç hakkında evlilik açıklamaları haberimizde

05 Haziran 2021 Cumartesi 21:04
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden evlilik açıklaması
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Balıkesir Ayvalık’ta tatil yapan çift hız kesmeden devam ederken Muğla Fethiye’ye geçiş yaptı. İlişkilerinde ki mutluluk her hallerinden belli olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti tatilden dönüş yaptı.

29 yaşındaki yetenekli oyuncu Özdemir tv100’ konuştu. ‘’Her şey çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum’’ ifadelerini kullanan Demet Özdemir ilişkisine dair açıklamalar yaptı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı proje de olup olmadığı sorulduğunda ise sesinin kötü olduğunu ve  O Ses Türkiye’ye çıktığı sahnenin yeterli olacağını belirtti.

Bunun yanı sıra oyunculukta beraber olurlar mı diye sorulduğunda ise ‘’Oğuzhan’ın çok güzel bir kalemi var. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Sette inanıyorum ki çok keyif alırız. Umarım bu konuda yollarımız kesişir’’ şeklinde konuşarak projelere açık olduğunu duyurdu.

İlişkilerinde keyif aldıkları her hallerinden belli olan çifte evlilikleri soruları sorulduğunda ise sorunun zamanı şuan değil diyerek yanıtladılar. Tatile birlikte çıktıkları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la iddiaya giren Özdemir ve Koç sörf tahtasının üzerine 10 saniyeden fazla kalırsanız ayakkabı alacam diyerek meydan okudu. Bunun üzerine karşı taraf iddiaya sadık kalarak 10 saniyeden fazla sörf yapabildiler. Kazandıklarını ise bağırarak bildirdiler. Bunun yanı sıra Özdemir ve Koç çifti sörf tahtasının üzerinde kalmayı beceremeyen taraf oldu.

 

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 21:04
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Demet özdemirden Evlilik AçıklamasıOğuzhan Koç Ve Demet Özdemir Evlilik
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