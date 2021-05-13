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Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı!

Aşkları ile 2021 yılının en merak edilen çifti haline gelen Demet Özdemir Oğuzhan Koç ikilisi romantik paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Oğuzhan Koç'un doğum günü için romantik paylaşımda bulunan Demet Özdemir merak edilmeye başlandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 03:01
Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı!
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2021 yılının aşk haberleri arasında bomba etkisi yapan Demet Özdemir Oğuzhan Koç ilişkisinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Demet Özdemir’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tekrar gündeme gelen aşk hikayesi merak edilmeye başlandı. Romantik paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’un doğum gününe özel paylaşımda bulunurken Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç’u yanağından öptüğü pozu hayranları ile paylaştı. Paylaşıma ‘İyi ki doğdun, hep gül hep eğlen’ yazan Özdemir’in paylaşımına Oğuzhan Koç’tan yanıt ise gecikmedi.

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir’in paylaşımına ‘seninle’ yazarak karşılık verirken ikilinin diyaloğu beğeni topladı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol olarak görev almaya devam eden Demet Özdemir aşk yaşamalarına rağmen uzun süre ilişkiyi gizli tutmuştu. Sorulan sorulara samimi cevaplar veren ikili aşk iddialarının çıkması sonrasında sessizliklerini kormuş ve ilişkiyi devam ettirmişti. Demet Özdemir sorulan sorulara ‘kimseden hiçbir şey saklamadık. Ortak arkadaşlarımız vardı ve zaten sık sık görüşüyorduk. Bir ilişkinin başlayabilmesi için birlikte vakit geçirmek gerekir. Bizde onu yaptık daha sonrasında bu ilişkiye dönüştü.’ Dedi.

Oğuzhan Koç’a yöneltilen aşk sorularına ise ‘her şey iyi gidiyor mutluyuz.’ Diye cevap verirken Koç, Özdemir’e halen bir şarkı yazmadığını dile getirdi.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 03:01
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Anahtar Kelimeler:
Demet ÖzdemirOğuzhan KoçPaylaşımDoğum Günüöpücük
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