Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde ayrılık kararı!

2021 yılının başlarında sürpriz bir şekilde ilişkiye başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında girmişti. Aşklarını gündemden uzak yaşamayı tercih eden çiftten bir ayrılık haberi geldi.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift, geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları yönünde haklarında çıkan söylentilere karşı Cem Yılmaz'ın gösterisine gittiklerine dair bir paylaşım yaparak bu söylentileri yalanlamışlardı.

BU KEZ KESİN AYRILIK KARARI ALDILAR

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arasında yeniden bir ayrılık kararı olduğu ortaya atıldı. Söylentilere göre iki sevgilinin birlikte yurt dışı tatiline gittikleri fakat dönüşte ayrılmaya karar verdikleri iddia edildi. Çiftin sosyal medya hesaplarında halen birlikte fotoğrafları yer alırken taraflar bu ayrılık iddialarına karşılık henüz bir açıklama yapmadılar.