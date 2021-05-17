İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Demet Özdemir bikini altı ile güneşlendi! O fotoğraflar çok beğenildi

Rol aldığı yaz dizileriyle yıldızı parlayan oyuncu Demet Özdemir, gündemde kalmaya devam ediyor. Demet Özdemir bikini altı ile güneşlendi! Fotoğraflarına beğeni yağdı. İşte çok konuşulan görüntüler...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:40
Demet Özdemir bikini altı ile güneşlendi! O fotoğraflar çok beğenildi
Takip Et:

Demet Özdemir, gündemde kalmaya devam ediyor. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflar olay oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren oyuncunun dizisi kısa süre önce final yaptı.

Özdemir, bahçesinde güneşlenirken verdiği pozlarla çok konuşuldu.

12.9 milyon takipçisi olan Özdemir, her yaptığıyla konuşuluyor.

29 yaşındaki güzel oyuncunun bikini altıyla güneşlenirken paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Özdemir’in makyajsız hali çok beğenildi.

Güneşlenirken ve sonrasında çektiği fotoğraflarla çok konuşuldu.

Güzel oyuncu bir süredir oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte. Sevgilisi ile sürekli fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Koç’un 36. Yaşını kutladı.

Mutfakta aşk pozları veren çift düşmanlarını kıskandırdı.


Son Güncelleme: 17.05.2021 11:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Demet ÖzdemirBikini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi mi?
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri
Ata Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ata Demirer’in rol aldığı dizi ve filmleri

Popüler Haberler

Kardeşlerim 14. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Akıncı 21. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma
Savaşçı 106. bölüm fragmanı yayında! Savaşçı 106. yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti
Gönül Dağı 29. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
2021 yılı Malta asgari ücreti
Bugün kimin maçı var? TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Sude Doğar Yeni sezonda var mı?
Airpods 3 ne zaman çıkacak?
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Gerçek adı ne? Ömer Gökay Şanlıer oynadığı diziler
ŞOK, A101, BİM açık mı, kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?
TRT Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi final tarihi belli mi?
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Güncel gümüş fiyatları 17 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.