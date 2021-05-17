Demet Özdemir bikini altı ile güneşlendi! O fotoğraflar çok beğenildi

Demet Özdemir, gündemde kalmaya devam ediyor. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflar olay oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren oyuncunun dizisi kısa süre önce final yaptı.

Özdemir, bahçesinde güneşlenirken verdiği pozlarla çok konuşuldu.

12.9 milyon takipçisi olan Özdemir, her yaptığıyla konuşuluyor.

29 yaşındaki güzel oyuncununaltıyla güneşlenirken paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Özdemir’in makyajsız hali çok beğenildi.

Güneşlenirken ve sonrasında çektiği fotoğraflarla çok konuşuldu.

Güzel oyuncu bir süredir oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte. Sevgilisi ile sürekli fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Koç’un 36. Yaşını kutladı.

Mutfakta aşk pozları veren çift düşmanlarını kıskandırdı.