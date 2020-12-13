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Demet Akbağ'a Tarkan'dan destek: "Özlemiştik seni"

9 Kere Leyla adlı filmle ekranlara dönen Demet Akbağ, performansıyla beğenileri toplamıştı. Akbağ, şimdide Akrep dizisiyle televizyon ekranlarına döndü. Demet Akbağ’a Megastar Tarkan’dan destek geldi.

13 Aralık 2020 Pazar 18:58
Demet Akbağ'a Tarkan'dan destek:
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Online dizi film platformu Netflix’te yayınlanan 9 Kere Leyla adlı filmle ekranlara dönen Demet Akbağ, şimdi de Star TV’nin yeni dizisi Akrep ile televizyon izleyicisiyle buluştu. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Akbağ’ın iki yapımla birlikte dönüş yapması dikkat çekti. Akrep dizisinde Perihan karakterine hayat veren oyuncu geçtiğimiz günlerde dizi setinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Demet Akbağ’ın paylaşımına Megastar Tarkan Hayırlı olsun yeni dizin Demetçim. Yolu açık olsun. Özlemiştik seni çok" yorumunu yaptı ve Akbağ’a destek verdi.

Demet Akbağ ise Tarkan’ın yorumuna “canım benim” diyerek teşekkür etti.



Son Güncelleme: 13.12.2020 18:58
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Anahtar Kelimeler:
Demet AkbağTarkanAkrepDizi
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