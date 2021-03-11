Demet Akbağ, Rasim Öztekin'in vefatının ardından ilk kez açıklama yaptı!

Ani ölümüyle bütün sanat camiasını yasa boğan ünlü sanatçı Rasim Öztekin hakkında açıklamalarda bulunun Demet Akbağ, aldığı haberle çok kötü anlar yaşadığını söyledi ve ölüm nedenini de ekledi.
Koronavirüs dolayısıyla hastaneye gitmekten çekinmiş
Demet Akbağ, Rasim Öztekin’in kalbinde zaten problem olduğunu, birkaç sene önce pil takıldığını ve ameliyat olması gerektiğini ama pandemi dolayısıyla ertelediğini aktardı. Doktor kontrolüne gitmeyen sanatçının biranda gelen kalp kriziyle aramızdan ayrılması herkesi çok üzdü.
Son Güncelleme: 11.03.2021 22:25