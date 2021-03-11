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Demet Akbağ, Rasim Öztekin'in vefatının ardından ilk kez açıklama yaptı!

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda kameralara yakalanan Demet Akbağ yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sanatçı arkadaşı Rasim Öztekin’in vefatı ardından ilk kez açıklama yapan Demet Akbağ’ın haberini sizler için derledik!

11 Mart 2021 Perşembe 22:25
Demet Akbağ, Rasim Öztekin'in vefatının ardından ilk kez açıklama yaptı!
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Ani ölümüyle bütün sanat camiasını yasa boğan ünlü sanatçı Rasim Öztekin hakkında açıklamalarda bulunun Demet Akbağ, aldığı haberle çok kötü anlar yaşadığını söyledi ve ölüm nedenini de ekledi.

Ölüm haberinin ardından çok ağladığını ve sanatçının çok erken gittiğini söyleyerek üzgün olduğunu tekrardan aktardı.

 

Koronavirüs dolayısıyla hastaneye gitmekten çekinmiş

Demet Akbağ, Rasim Öztekin’in kalbinde zaten problem olduğunu, birkaç sene önce pil takıldığını ve ameliyat olması gerektiğini ama pandemi dolayısıyla ertelediğini aktardı. Doktor kontrolüne gitmeyen sanatçının biranda gelen kalp kriziyle aramızdan ayrılması herkesi çok üzdü. 



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:25
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Anahtar Kelimeler:
Demet AkbağRasim Öztekin
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