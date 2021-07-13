Demet Akalın'ın telefon numarası için savcılığa yaptığı şikayet sonuçlandı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın oturduğu sitede kendisini site çalışanı olarak tanıtan bir kişi gece geç saatlerde defalarca aradığı Akalın'a koronavirüs nedeniyle ortak alanların kullanılmasının yasak olduğunu söyledi. Geç saatte böyle bir telefon alan Akalın, durumdan şüphelendi ve site yönetimiyle iletişime geçti.

Kendisini arayan kişinin sitede çalışmadığını öğrenen Demet Akalın, durumu hemen savcılığa bildirdi. O sırada gelen numarayı arayan Akalın, kendisini arayan şüpheliyle iletişime bir türlü geçemedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan ünlü şarkıcı, kişisel telefon numarasının nasıl başkalarının eline geçtiğini belirleyemediğini ve gece yarısı defalarca arandığı şüphelinin kimliğinin tespiti yapılarak cezalandırılmasını istedi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hat sahibinin Subhye Z. isimli biri olduğu olduğu tespit edilirken, ifade si alınan şüpheli, böyle bir hattı kendisinin çıkarmadığını ve yaşanan olayla da bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Üzerine atılan söz konusu suçlamaları kabul etmediğini beyan eden şüphelinin ifade işlemleri tamamlandıktan sonra suçu işlediğine dair bir kamu davası açılması gerektirdiği fakat elde yeterli delil elde bulunmadığından dolayı da soruşturmanın kapatıldığı bildirildi.