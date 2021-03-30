Demet Akalın'ın soyguncu dediği Tiktok fenomeni kim? Demet Akalın'a cevabı gecikmedi!

Demet Akalın'ın TikTok hesabından para çekildiği yönündeki haber bomba gibi düştü. Demet Akalın'ın kızının uygulama olan TikTok'a girdiğini ve 7 bin TL çekildiğini öğrenince sinirlendi. Akalın, soyguncu dediği TikTok fenomeni iddiaları yanıtladı.

Ünlü sanatçı Akalın, kızı Hira'nın canlı ders molasında uygulama TikTok'a girerej, kredi kartından 7 bin TL çekildiğini söyledi ve takipçilerini uyardı. Fenomen Özgür Balakar, suçlamalar karşısında cevap hakkını kullandı.

Balakar, Akalın'a "Soyguncu demen kalbimi kırdı. Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden onlar gönderiyor. Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Soyguncu denmesine gerçekten kalbim kırılır. Geri gönderirim Demet abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun" açıklamalarında bulundu.

Şarkıcı Akalın, "Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Hira, bugün canlı dersin molasında, biz de canlı yayındayken, TikTok’ta bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız, ‘Bana çiçek gönder, bana böcek gönder, teşekkür ederim Hira’ ve kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş'' dedi.

TikToker ile bağlantıya geçtiğini söyleyen Demet Akalın, bunun muhatabı Apple diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: ''Oraya başvuruyoruz, oradan da dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık? Bu nasıl bir soygunculuk arkadaşlar? Hayatımda böyle bir şey görmedim. TikToker gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun tabletinden 7 Bin TL, arkadaşlar bakın, anneler babalar uyarıyorum, 950 TL, 950 TL, sürekli para çekiliyor. Bir çok arkadaşım parasını geri almış. Umarım biz de alırız. Hak etmediğiniz bir para. Çocukları böyle şeyler için kullanmayın. Çok ayıp. Bir TikToker ile konuştum, çocuklar hep buna maruz kalıyor dedi. Nasıl maruz kalır ya? Böyle bir şey olabilir mi?"