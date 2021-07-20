Demet Akalın'ın Seda Sayan'a hamlesi herkesi şaşırttı

Ünlüler dünyasının polemik yaratan isimlerinden, neredeyse tartışma yaşadığı her kişiye sözünü sakınmayan bir davranış sergiliyor. Bu sebeple gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kezile yaşadığı gerginlik ile gündemde olmayı başarıyor. Demet Akalın, takipçilerinin de çok şaşırdığı bir durum ortaya koydu ve Seda Sayan'la küs olduğu halde bir adım attı.

Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın yerine kendi programı reyting sebebiyle sona eren Demet Akalın'ın getirilmesi ikili arasında husumete neden olduğu biliniyor. Demet Akalın Gelinim Mutfakta programının yeni sezon çekimlerinde yer almaya hazırlanıyor. Şu sıralar tatil yapan Demet Akalın'ı yeni işi için Seda Sayan tebrik etti. Hala barışmamış olan iki sanatçının arasındaki durum devam ederken Demet Akalın'dan yeni bir hamle geldi. Seda Sayan'ın kendisinin nikah şahidi olduğu için saygı duyduğunu belirterek aralarındaki dostluğu unutmadığını dile getirdi. Bundan sonra Seda Sayan ile Demet Akalın arasında neler yaşanır merak ediliyor.