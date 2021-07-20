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Demet Akalın'ın Seda Sayan'a hamlesi herkesi şaşırttı

Aralarında soğuk rüzgarlar esen iki ünlü sanatçı Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki husumet ne merak ediliyor. Demet Akalın'dan gelen hamle herkesi çok şaşırttı. Seda Sayan ile Demet Akalın barıştılar mı? Konuyla ilgili detaylar haberimizde!

20 Temmuz 2021 Salı 04:57
Demet Akalın'ın Seda Sayan'a hamlesi herkesi şaşırttı
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Ünlüler dünyasının polemik yaratan isimlerinden Demet Akalın, neredeyse tartışma yaşadığı her kişiye sözünü sakınmayan bir davranış sergiliyor. Bu sebeple gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez Seda Sayan ile yaşadığı gerginlik ile gündemde olmayı başarıyor. Demet Akalın, takipçilerinin de çok şaşırdığı bir durum ortaya koydu ve Seda Sayan'la küs olduğu halde bir adım attı. 

Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın yerine kendi programı reyting sebebiyle sona eren Demet Akalın'ın getirilmesi ikili arasında husumete neden olduğu biliniyor. Demet Akalın Gelinim Mutfakta programının yeni sezon çekimlerinde yer almaya hazırlanıyor. Şu sıralar tatil yapan Demet Akalın'ı yeni işi için Seda Sayan tebrik etti. Hala barışmamış olan iki sanatçının arasındaki durum devam ederken Demet Akalın'dan yeni bir hamle geldi. Seda Sayan'ın kendisinin nikah şahidi olduğu için saygı duyduğunu belirterek aralarındaki dostluğu unutmadığını dile getirdi. Bundan sonra Seda Sayan ile Demet Akalın arasında neler yaşanır merak ediliyor. 


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:57
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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanGelinim MutfaktaDemet Akalın
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