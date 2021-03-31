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Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok hesabı ne?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile gündem oldu. Ünlü şarkıcının kızı Hira'nın TikTok üzerinden canlı yayında fenomen birine 7 bin TL'lik hediye göndermesinin ardından Akalın duruma büyük tepki gösterdi. Ardından pek çok kullanıcı Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok hesabını merak etti. İşte detaylar...

31 Mart 2021 Çarşamba 19:10
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok hesabı ne?
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Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok uygulaması üzerinden 7 bin TL ile dolandırıldığı açıklmasının ardından pek çok Tiktok kullanıcısı Demet Akalın'ın  kızı Hira'nın Tiktok hesabını merak etti. Tiktok üzerinden canlı yayın yapılırak diğer kullanıcılar tarafından hediyeler para ile satın alınarak gönderilebiliyor. Demet Akalın'ın kızı Hira 'nın da Tiktok canlı yayınında 7 bin TL'lik hediye göndermesi gündem oldu.

7 bin TL'lik hediye

Demet Akalın yayınladığı video ile gündemde yer aldı. Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok fenomenine canlı yayında 7 bin TL'lik hediye göndermesi platformun tehlikesini gösteriyor. Demet Akalın canlı yayın esnasındayken kızının online derste olması gereken zamanda TikTok üzerinden katıldığı canlı yayından hediyeler gönderiyor.

TikTok'ta Uzun Makana olarak tanınan Özgür Balakar'ın TikTok uygulamasında açtığı canlı yayına izleyici olarak giren Hira toplamda 7 bin TL'lik hediye gönderdi. Demet Akalın bunun ardından Uzun Makana ile iletişime geçtiğinden bahsetti. Özgür Balakar'da mauttabınız Apple diye yanıt verdiği iddia edildi. Demet Akalın bu konusşmanın ardından Apple ile iletişime geçmeye çalışsa da bir geri dönüş alamamış.



Son Güncelleme: 31.03.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
TikTokHiraDemetAkalın
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