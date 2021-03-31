Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok hesabı ne?

Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok uygulaması üzerinden 7 bin TL ile dolandırıldığı açıklmasının ardından pek çok Tiktok kullanıcısı Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok hesabını merak etti. Tiktok üzerinden canlı yayın yapılırak diğer kullanıcılar tarafından hediyeler para ile satın alınarak gönderilebiliyor. Demet Akalın'ın kızı Hira 'nın da Tiktok canlı yayınında 7 bin TL'lik hediye göndermesi gündem oldu.

7 bin TL'lik hediye

Demet Akalın yayınladığı video ile gündemde yer aldı. Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok fenomenine canlı yayında 7 bin TL'lik hediye göndermesi platformun tehlikesini gösteriyor. Demet Akalın canlı yayın esnasındayken kızının online derste olması gereken zamanda TikTok üzerinden katıldığı canlı yayından hediyeler gönderiyor.

TikTok'ta Uzun Makana olarak tanınan Özgür Balakar'ın TikTok uygulamasında açtığı canlı yayına izleyici olarak giren Hira toplamda 7 bin TL'lik hediye gönderdi. Demet Akalın bunun ardından Uzun Makana ile iletişime geçtiğinden bahsetti. Özgür Balakar'da mauttabınız Apple diye yanıt verdiği iddia edildi. Demet Akalın bu konusşmanın ardından Apple ile iletişime geçmeye çalışsa da bir geri dönüş alamamış.