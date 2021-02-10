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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un koronavirüs testini pozitif çıktığı öğrenilirken, haberi ünlü şarkıcının program partneri Alişan canlı yayında duyurdu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:17
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
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Star TV'de yayınlanan ve Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu magazin programının bugün yayınlanan bölümünde ünlü şarkıcının yer almadığı görüldü.

Partnerinin neden ekranda olmadığı konusunda bir açıklama yapan Alişan ise şarkıcının bir süre önce boşandığı eşi Okan Kurt'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Okan Kurt'un test sonuçlarının pozitif çıkmasının hemen ardından Demet Akalın ve kızının da kendilerini karantinaya aldıkları öğrenilirken Alişan, Demet Akalın'ın karantina sürecinde kendisini izole edeceği için için bir süre programda olamayacağını söyledi.

Okan Kurt'un ise sağlık durumun iyi olduğu sadece kendisini izole ettiğini belirten Alişan, Demet Akalın'ın koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun negatif çıkmasına rağmen Pazartesi gününe kadar karantinada kalmak istediğini söylediğini bildirdi.



Son Güncelleme: 10.02.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınOkan KurtAlişanKoronavirüs
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