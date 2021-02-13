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Demet Akalın'ın Covid-19 testi 'pozitif' çıktı!

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Karantinaya giren Kurt'un Demet Akalın ile temaslı olduğu biliniyordu. Eşinden sonra Akalın'ın Covid-19 testi de pozitif çıktı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 16:08
Demet Akalın'ın Covid-19 testi 'pozitif' çıktı!
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Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, geçen hafta Covid-19 testi yaptırmıştı. Kurt’un test sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Kurt’un temaslı olduğu Demet Akalın da eşi gibi kendisini karantinaya almıştı. Akalın, yeniden Covid-19 testi yaptırdı ve test sonucu pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını ve virüsü hafif bir şekilde atlattığını sevenlerine duyurdu. 

Akalın’a göre eşinin koronavirüse yakalanmasının sebebi olarak insanların duyarsızlığını gösterdi. Akalın, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin konuştukları herkesi bu durumu haber vermesi gerektiği konusunda sitem etti.

Akalın ve Kurt çiftinin tek kızları olan Hira, geçen hafta 7. yaş günün kutlamıştı. Akalın’ın evinde yapılan organizasyona sınırlı sayıda kişi davet edilmişti. Organizasyonda Alişan ve eşi Buse Varol da bulunuyordu. 

Akalın ile beraber sunan Alişan, yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 16:08
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Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınKoronavirüsCovid-19Okan KurtAlişanBuse Varol
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