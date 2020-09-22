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Demet Akalın'dan Selin Ciğerci'ye gönderme

Bir zamanlar aralarında su sızmayan Demet Akalın ve Selin Ciğerci’nin arası açılmıştı. Bir TV programında sunucu olan Demet Akalın bir makyaj koleksiyonumu çıkartabilirim, bu kadar efül,efül çıkartırken diyerek Selin Ciğerci’ye göndermede bulundu.

22 Eylül 2020 Salı 18:52
Demet Akalın'dan Selin Ciğerci'ye gönderme
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Alişan ile birlikte bir televizyon programında sunuculuk yapan Demet Akalın programda yaptığı çıkışıyla, sözleriyle ve hareketleriyle  şaşırtan ünlü şarkıcı bu kez de , Selin Ciğerci'ye çıkardığı kozmetik markası üzerinden gönderme yaptı. Eskiden yakın arkadaş olan ve şimdilerde arası açık olan  Selin Ciğerci'nin çıkarmış olduğu markasını kastederek, "Bir makyaj koleksiyonu çıkartabilirim, bu kadar efül efüller çıkartırken" dedi. Söylediği sözlerle şaşkınlık yaratan Demet Akalın  sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu fotoğrafına yaptığı övgüyle yine şaşırttı.


 

DEMET AKALIN KENDİSİNİ ÖVDÜ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendisinin programda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak kendisini övdü. Kendi hakkında yorumda bulundu.



Son Güncelleme: 22.09.2020 18:52
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Anahtar Kelimeler:
Selin CiğerciDemet Akalın
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