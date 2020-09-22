Demet Akalın'dan Selin Ciğerci'ye gönderme

Alişan ile birlikte bir televizyon programında sunuculuk yapan Demet Akalın programda yaptığı çıkışıyla, sözleriyle ve hareketleriyle şaşırtan ünlü şarkıcı bu kez de , Selin Ciğerci'ye çıkardığı kozmetik markası üzerinden gönderme yaptı. Eskiden yakın arkadaş olan ve şimdilerde arası açık olan Selin Ciğerci'nin çıkarmış olduğu markasını kastederek, "Bir makyaj koleksiyonu çıkartabilirim, bu kadar efül efüller çıkartırken" dedi. Söylediği sözlerle şaşkınlık yaratan Demet Akalın sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu fotoğrafına yaptığı övgüyle yine şaşırttı.

DEMET AKALIN KENDİSİNİ ÖVDÜ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendisinin programda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak kendisini övdü. Kendi hakkında yorumda bulundu.