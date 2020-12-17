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Demet Akalın'dan Demet Şener'e şaşırtan sözler!

Yıllardır aralarında İbrahim Kutluay nedeni ile sürtüşmeler olan Demet Akalın ve Demet Şener ikilisinden şaşırtacak bir haber geldi. Demet Akalın programına konuk olan kişi Demet Şener'e benzetti ve Demet güzel kadın sözlerini kullandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:14
Demet Akalın'dan Demet Şener'e şaşırtan sözler!
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Demet Akalın ile Demet Şener arasında yıllar öncesine dayanan İbrahim Kutluay sebebi ile küslük bulunuyordu. Demet Akalın  1998 yılında birlikte olduğu İbrahim Kutluay ile üç senelik bir ilişkinin ardından ayrılmış, ayrılıklarının ardından Demet Şener ile İbrahim Kutluay dünya evine girmişti.

Bu olaydan sonra birbirlerine sürekli göndermeli sözlerde bulunan ve 20 senedir küs olan Demet Şener ve Akalın, o günden bu güne konuşmuyordu.

Demet Akalın ve Alişan’ın Sabah Sabah programına katılan konuğu Günel’i bunca yıldır küs olduğu Demet Şener’e benzeten Demet Akalın herkesi şaşırttı. Akalın sözlerine ek olarak Demet güzel kadındır ama” yı da ekledi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
DemetAkalınDemetşenerIbrahimkutluay
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