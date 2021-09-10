Demet Akalın’dan Alişan ve Buse Varol’a büyük jest: Böyle telafi etti!

Alişan ve Demet Akalın geçtiğimiz sezon uzun bir süre sabah programı sunuculuğu yapmıştı. İkilinin sunduğu program, sezon finali yaptıktan kısa bir süre sonra Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmişti. Alişan’ın acı kaybının ardından ise Demet Akalın ile aralarına soğukluk girdi. Demet Akalın yıllardır dostluklarını sürdürdüğü Alişan’ın gönlünü almak istedi.

Eski dostlar düşman olmuştu

Yıllardır dostluklarını sürdüren Alişan ve Demet Akalın 2013 senesinde sosyal medyada üzerinden yaptıkları paylaşımla tartışmışlardı. İkilinin gittikçe alevlenen kavgasını Demet Akalın’ın eşi şöyle anlattı:

“Eşimin hassas biri olduğunu herkes bilir. Alişan ile yazışırken onun bir sözüne alındı ve baktık Alişan ikimizi de silmiş. Bu olayın sonrasında bazı Alişan: “küçük beyinliler insanları parmaklarında oynatabilirler ama Allah onların ne mal olduklarını gösterir.” Şeklinde bir tweet attı. Demet de Alişan’ı kardeşi gibi gördüğü için bu paylaşıma yanıt verdi. Küslüğün nedeni bu. Şimdi küslüğü Ayşe’ye mal etse de onunla bir ilgisi yok. Ayşe bize geldiğinde Demet Twitter’dan yazınca Alişan: “Çabuk o evden çık.”diye hem Ayşe’ye hem de Demet’e ayrıca bir mesaj gönderdi. Biz neden onu isteğine uyalım, Ayşe’ye tavır alalım? Herkes haddini bilmeli. O evin reisi benim kimin geldiğine ben karar veririm.”

6 sene sonra barıştılar

Bu tartışmanın ardından altı yıl birbirleri ile konuşmayan ikili 2019 senesinde canlı yayında barışmışlardı. O zamandan beri birlikte televizyon programı sunan ve araları iyi olan Demet Akalın ve Alişan, sezon finalinin ardından yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Selçuk Tektaş’ın vefatının ardından yine araları bozuldu

Program bitse de dostlukları devam eden ikilinin arası yeniden bozuldu. Selçuk Tektaş hayatını kaybettikten sonra Demet Akalın ve Alişan yeni bir gerginlik yaşadı. Demet Akalın, Alişan’ın kardeşinin cenazesine rahatsızlıktan dolayı katılamadığını belirtmişti. Seda Sayan bu olaydan sonra konseri ertelerken Demet Akalın kısa bir süre sonra sahneye çıkmıştı.

Demet Akalın böyle telafi etti

Habere göre son zamanlarda Demet Akalın, Buse Varol ve Alişan’ın arası açılmıştı. Tatilden dönen Demet Akalın yoğun bir iş temposuna başladı. Bu süreçte dostlarını ihmal etmek isteyen ünlü popçu hem Alişan’ın hem de Buse Varol’un gönlünü aldı. Buse Varol, Alişan ve Demet Akalın hep beraber boğazda yemek yiyerek gecenin tadını çıkardılar.

