İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
Son Dakika
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!
Son Dakika
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar...
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
Son Dakika
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir...

Demet Akalın’dan Alişan ve Buse Varol’a büyük jest: Böyle telafi etti!

Demet Akalın ve Alişan önceki sezon birlikte sunuculuklarını yaptıkları Sabah Sabah programı ile ekranlara gelmişti. Program boyunca dostluklarını daha da geliştiren ikili son zamanlarda sık sık gündem haline gelmişti. Geçtiğimiz aylarda ise Alişan’ın kardeşinin vefatından sonra ikilinin arasına mesafe girmişti. Demet Akalın, araya giren soğukluğu böyle telafi etti.

10 Eylül 2021 Cuma 16:59
Demet Akalın’dan Alişan ve Buse Varol’a büyük jest: Böyle telafi etti!
Takip Et:

Alişan ve Demet Akalın geçtiğimiz sezon uzun bir süre sabah programı sunuculuğu yapmıştı. İkilinin sunduğu program, sezon finali yaptıktan kısa bir süre sonra Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybetmişti. Alişan’ın acı kaybının ardından ise Demet Akalın ile aralarına soğukluk girdi. Demet Akalın yıllardır dostluklarını sürdürdüğü Alişan’ın gönlünü almak istedi. 

Eski dostlar düşman olmuştu

Yıllardır dostluklarını sürdüren Alişan ve Demet Akalın 2013 senesinde sosyal medyada üzerinden yaptıkları paylaşımla tartışmışlardı. İkilinin gittikçe alevlenen kavgasını Demet Akalın’ın eşi şöyle anlattı:

“Eşimin hassas biri olduğunu herkes bilir. Alişan ile yazışırken onun bir sözüne alındı ve baktık Alişan ikimizi de silmiş. Bu olayın sonrasında bazı Alişan: “küçük beyinliler insanları parmaklarında oynatabilirler ama Allah onların ne mal olduklarını gösterir.” Şeklinde bir tweet attı. Demet de Alişan’ı kardeşi gibi gördüğü için bu paylaşıma yanıt verdi. Küslüğün nedeni bu. Şimdi küslüğü Ayşe’ye mal etse de onunla bir ilgisi yok. Ayşe bize geldiğinde Demet Twitter’dan yazınca Alişan: “Çabuk o evden çık.”diye hem Ayşe’ye hem de Demet’e ayrıca bir mesaj gönderdi. Biz neden onu isteğine uyalım, Ayşe’ye tavır alalım? Herkes haddini bilmeli. O evin reisi benim kimin geldiğine ben karar veririm.” 

6 sene sonra barıştılar

Bu tartışmanın ardından altı yıl birbirleri ile konuşmayan ikili 2019 senesinde canlı yayında barışmışlardı. O zamandan beri birlikte televizyon programı sunan ve araları iyi olan Demet Akalın ve Alişan, sezon finalinin ardından yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Selçuk Tektaş’ın vefatının ardından yine araları bozuldu

Program bitse de dostlukları devam eden ikilinin arası yeniden bozuldu. Selçuk Tektaş hayatını kaybettikten sonra Demet Akalın ve Alişan yeni bir gerginlik yaşadı. Demet Akalın, Alişan’ın kardeşinin cenazesine rahatsızlıktan dolayı katılamadığını belirtmişti. Seda Sayan bu olaydan sonra konseri ertelerken Demet Akalın kısa bir süre sonra sahneye çıkmıştı.

Demet Akalın böyle telafi etti

Habere göre son zamanlarda Demet Akalın, Buse Varol ve Alişan’ın arası açılmıştı. Tatilden dönen Demet Akalın yoğun bir iş temposuna başladı. Bu süreçte dostlarını ihmal etmek isteyen ünlü popçu hem Alişan’ın hem de Buse Varol’un gönlünü aldı. Buse Varol, Alişan ve Demet Akalın hep beraber boğazda yemek yiyerek gecenin tadını çıkardılar.


Son Güncelleme: 10.09.2021 16:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Buse VarolAlişanDemet Akalın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir?
Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar
11 Eylül 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Eylül Cumartesi at yarışı programı
TJK 10 Eylül 2021 Cuma at yarışı sonuçları
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri
10 Eylül 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Eylül 2021 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Nöbetçi Noter 11 Eylül 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 11 Eylül 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Rüyada misafirliğe gitmenin anlamı nedir?
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Masum Ricky öldü mü?
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Güncel trafik cezaları 2021
Pedagojik formasyon geri mi dönüyor? YÖK'ten açıklama geldi
Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı
Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education yeni sezondan fragman geldi
Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon tarihi
YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.