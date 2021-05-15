Demet Akalın, takipçisinden gelen bir eleştiriye dayanamayarak bayramlık ağzını açtı!

Demet Akalın, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan bir eleştiriye sessiz kalamadı. Adeta bayramlık ağzını açarak cevap verdi.

Demet Akalın bayrama özel programda partneri Alişan'ın dansına eşlik etmemişti.

Bir takipçisiyse, "Sen neden öyle duruyorsun Demet, bu coşkuya katılmıyorsun? Okan mı kızıyor, hani kıyafetlerine falan kızıyordu ya, oyununa da mı karışıyor?" şeklinde yorumda bulundu.

Şarkıcı çok sinirlenerek şunları söyledi: Bayılıyorum bu yorumlara! Dünden beri dikişlerim atmış, sallıyor bana. Bütün günahlarım sana gitsin bayram günü.

Ağzını bıçak açmamıştı

Demet Akalın geçtiğimiz gün eşi Okan Kurt ile Nişantaşı'nda kameralara yakalanmış, telefonda kızı ile konuşarak hızlı bir şekilde aracına yönelmişti.