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Demet Akalın, konserlerinin teknik sorumlusu Hakan Güver'i mahkemeye verdi

Ünlü sanatçı Demet Akalın, kendisi hakkında yaptığı hakaretler nedeniyle konserlerinin teknik sorumlusu Hakan Güver’i mahkemeye verdiği iddia edildi. Detaylar haberimizde…

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:38
Demet Akalın, konserlerinin teknik sorumlusu Hakan Güver'i mahkemeye verdi
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Türk Pop müziğinin en sevilen isimlerinden olan Demet Akalın, albümleriyle olduğu gibi televizyon programlarında yaptığı sunuculukla da gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın’ın şu sıralarda konserlerinin teknik sorumlusu Hakan Güver ile davalık oldu. Ünlü şarkıcı hakarete uğradığını belirterek karakola gitti.

Hakan Güver’in Açıklaması

Demet Akalın ile ilgili olarak ‘’ekibinin parasında gözü olan bir zihniyet’’ sözlerini sarf eden Hakan Güver, bununla beraber Akalın’ın kendi gelirine de göz koyduğunu iddia etti. Bu sözlere kayıtsız kalamayan Demet Akalın karakola giderek Hakan Güver’den şikayetçi oldu. Bununla da kalmayan ünlü sanatçı Hakan Güver’e karşı kendisine koruma kararı verilmesini istedi.

Akalın, Güver’in açıklamalarına karşılık kendisinden 50 bin TL borç aldığını fakat bu borcu geri ödemediğini iddia etti. Sevilen şarkıcının bu olayının müzik dünyasını daha uzun bir süre meşgul edeceği tahmin ediliyor.


Son Güncelleme: 17.07.2021 14:38
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Anahtar Kelimeler:
Hakan GüverDemet Akalın
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