Demet Akalın, konserlerinin teknik sorumlusu Hakan Güver'i mahkemeye verdi

Türk Pop müziğinin en sevilen isimlerinden olan Demet Akalın, albümleriyle olduğu gibi televizyon programlarında yaptığı sunuculukla da gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın’ın şu sıralarda konserlerinin teknik sorumlusu Hakan Güver ile davalık oldu. Ünlü şarkıcı hakarete uğradığını belirterek karakola gitti.
Hakan Güver’in Açıklaması
Akalın, Güver’in açıklamalarına karşılık kendisinden 50 bin TL borç aldığını fakat bu borcu geri ödemediğini iddia etti. Sevilen şarkıcının bu olayının müzik dünyasını daha uzun bir süre meşgul edeceği tahmin ediliyor.
Son Güncelleme: 17.07.2021 14:38