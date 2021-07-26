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Demet Akalın isyan etti : Artan vakalardan dolayı işsiz kalma korkusuyla konuşan Demet Akalın sözleriyle olay oldu

Son günlerde artan vaka sayılarından dolayı Demet Akalın isyan etti. Demet Akalın, artan vakalardan dolayı kışın yasakların tekrar gelebileceğini dile getiren Demet Akalın sözleriyle olay oldu. Demet Akalın, artan vakalarla ilgili ne açıklama yaptı? Bu haberimizde Demet Akalın'ın artan vakalarla ilgili yaptığı açıklamayı sizler için derledik.İşte Demet Akalın'ın artan vakalarla ilgili yaptığı olay açıklamanın detayları...

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:40
Demet Akalın isyan etti : Artan vakalardan dolayı işsiz kalma korkusuyla konuşan Demet Akalın sözleriyle olay oldu
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Pandemi sürecinden dolayı birçok iş sektörü sekteye uğradı. Bu iş sektörlerinden biri müzik sektörü oldu. Pandemiden dolayı konser veremeyen ve işlerini yerine getiremeyen müzisyenler bu durumdan oldukça şikayetçi oldu. Demet Akalın bu durumla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Demet Akalın son paylaşımında dikaktleri çekti. Demet Akalın ne paylaşımında bulundu?

Demet Akalın’dan itiraf geldi

Demet Akalın ,Star TV’de sunduğu programın bitmesinin ardından tatil yapmak için ailesiyle tatil yerlerine gitmişti.Normalleşmenin başlamasıyla konserler vererek sevenleriyle buluşmuştu. Demet Akalın, konserlerine devam ederken, kışın tekrar eskiye dönmesi konusundan korkusunu paylaştı.

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden biri müzik sektörü oldu. Artan vakalardan dolayı tekrar bir kapanma söz konusu olabilir. Demet Akalın bu konuyla ilgili tepkisini ve öz eleştirisini yaptı.Artan vakalardan yakındı ve kapanmanın tekrar geleceğini dile getirerek uyardı. Pandemiye karşı kendisinin de tedbirsiz davrandığını dile getirdi.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:40
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Demet AkalınDemet Akalın Artan Vakalardan Dolayı Isyan Etti
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