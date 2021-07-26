Demet Akalın isyan etti : Artan vakalardan dolayı işsiz kalma korkusuyla konuşan Demet Akalın sözleriyle olay oldu

Pandemi sürecinden dolayı birçok iş sektörü sekteye uğradı. Bu iş sektörlerinden biri müzik sektörü oldu. Pandemiden dolayı konser veremeyen ve işlerini yerine getiremeyen müzisyenler bu durumdan oldukça şikayetçi oldu. Demet Akalın bu durumla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Demet Akalın son paylaşımında dikaktleri çekti. Demet Akalın ne paylaşımında bulundu?
Demet Akalın’dan itiraf geldi
Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden biri müzik sektörü oldu. Artan vakalardan dolayı tekrar bir kapanma söz konusu olabilir. Demet Akalın bu konuyla ilgili tepkisini ve öz eleştirisini yaptı.Artan vakalardan yakındı ve kapanmanın tekrar geleceğini dile getirerek uyardı. Pandemiye karşı kendisinin de tedbirsiz davrandığını dile getirdi.