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Demet Akalın ile Seda Sayan tek kalemde birbirlerini sildi!

Alişan ile birlikte sunduğu programın final yapması sonrasında Seda Sayan ile anlaşma yaptığı iddia edilen Demet Akalın, bir anda Seda Sayan'ı takipten çıktı. Takipçilerini şoka uğratan bu olay karşısında Seda Sayan, Demet Akalın hamlesini karşılıksız bırakmadı ve iki ünlü tek kalemde birbirlerini sildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:10
Demet Akalın ile Seda Sayan tek kalemde birbirlerini sildi!
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Demet Akalın ve Seda Sayan 2018 yılında bir programda karşılaşmışlar ve Seda Sayan, programa Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'u konuk olarak almıştı.

Demet Akalın'ın için hazırlanan bir videoda ünlü şarkıcının biyografisi anlatılmış ve video da Akalın'ın eskiden birlikte olduğu basketbolcu İbrahim Kutluay'a da yer verilmişti. Bunu gören Akalın olaya sinirlenmiş ve Seda Sayan'a kızgın olduğu için onu hayatından silmişti.

Daha sonra Seda Sayan ile arası düzelen Demet Akalın'ın Alişan ile birlikte sunduğu programının sona ermesinin hemen ardından Alişan'la olan partnerliğini bilerek bitirdiği çünkü onun yerine Seda Sayan ile anlaştığı haberleri ortaya çıktı.

Ortaya atılan bu iddialar üzerine taraflardan hiç bir açıklama gelmezken Demet Akalın'ın bir anda hem yakın arkadaşı hem de meslektaşı olan Seda Sayan'ı takipten çıktığı öğrenildi. Çıkan haberlerin ardından Seda Sayan'ı engelleyen Demet Akalın'ın bu hamlesine karşılık veren Seda Sayan ise, aynı olayı Demet Akalın için yaptı. Her iki şarkıcının takipçileri ise bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanDemet Akalın
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