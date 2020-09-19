Demet Akalın İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu! 'Durum çok fena'

Demet Akalın daha önceki yıllarda İstanbul’un en lüks sitelerinden birinden villa satın almıştı. Ünlü şarkıcı evi satın alırken ödediği miktar ile fazlasıyla gündem olmuştu. Akalın bu villa için yaklaşık 5 milyon Dolar ödeme yapmıştı.

Demet Akalın satın aldığı lüks villada bir türlü rahat edemedi. Özellikle Koronavirüs sürecinde Akalın fazlasıyla rahatsız oldu. Eğlence mekanlarının kapanması sonrasında komşularının parti yapmasından şikayetçi olan Akalın, fazlasıyla gürültü yaşadı. Ünlü şarkıcı komşu sitede her gün parti yapıldığı öne sürdü ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Koronavirüs sürecinde partilerin evlerde yapılmasından rahatsız olan Akalın, bakanlığa seslendi. Geçtiğimiz aylarda yine aynı konudan dolayı rahatsızlık yaşan Demet Akalın, sosyal medya hesabından ‘Yine Beykoz Konakları’nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!’ ifadeleriyle İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.