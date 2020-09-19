İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Demet Akalın İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu! 'Durum çok fena'

Demet Akalın komşularının Koronavirüs sürecinde parti yapmasından dolayı İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayılmasından rahatsız olan Akalın 'Durum çok fena' diyerek yetkililere seslendi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:09
Demet Akalın İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu! 'Durum çok fena'
Takip Et:

Demet Akalın daha önceki yıllarda İstanbul’un en lüks sitelerinden birinden villa satın almıştı. Ünlü şarkıcı evi satın alırken ödediği miktar ile fazlasıyla gündem olmuştu. Akalın bu villa için yaklaşık 5 milyon Dolar ödeme yapmıştı.


Demet Akalın satın aldığı lüks villada bir türlü rahat edemedi. Özellikle Koronavirüs sürecinde Akalın fazlasıyla rahatsız oldu. Eğlence mekanlarının kapanması sonrasında komşularının parti yapmasından şikayetçi olan Akalın, fazlasıyla gürültü yaşadı. Ünlü şarkıcı komşu sitede her gün parti yapıldığı öne sürdü ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Koronavirüs sürecinde partilerin evlerde yapılmasından rahatsız olan Akalın, bakanlığa seslendi. Geçtiğimiz aylarda yine aynı konudan dolayı rahatsızlık yaşan Demet Akalın, sosyal medya hesabından ‘Yine Beykoz Konakları’nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!’ ifadeleriyle İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 19:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Evrim Alasya Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Evrim Alasya Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
Songül Karlı'nın gençlik fotoğrafı görenleri şok etti
Songül Karlı'nın gençlik fotoğrafı görenleri şok etti
Sinem Kobal'dan 8.ayında hamilelik pozları geldi!
Sinem Kobal'dan 8.ayında hamilelik pozları geldi!
Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürekleri hoplattı
Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürekleri hoplattı
Dolunay Soysert: 'Emeğimize büyük saygısızlık'
Dolunay Soysert: 'Emeğimize büyük saygısızlık'
Serenay Sarıkaya siyah mini kıyafetiyle büyük beğeni topladı
Serenay Sarıkaya siyah mini kıyafetiyle büyük beğeni topladı

Popüler Haberler

Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2020 muhtaç aylığı alma şartları
SGK silinen prim borçları daha sonra ödenir mi? Silinen prim borçları nasıl geri alınır?
Pakistan yaşam şartları nasıl? 2020 Pakistan asgari ücretleri
Hamilelik belirtileri 2. haftada başlar mı? hamilelik belirtileri nelerdir?
Bayern Münih Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak
Çek Cumhuriyeti’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Çek Cumhuriyeti asgari ücret fiyatları
Şeker hastası malulen emekli olur mu? 2020 Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı?
Kapıcı asgari ücret 2020
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?
İşveren maliyet nasıl hesaplanır? 2020 SGK işveren maliyeti hesaplama
Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun'dan Survivor 2020 için açıklama!
TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura sonucu 29.04.2020 ve Kozaklı 2. Etap kazananlar listesi
Kyk öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli midir?
RTÜK internet yayınları denetim kararı nasıl uygulanacak? Süreç ve karar ile dijital yayınlarda neler değişecek?
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp mesajlar ve resimler neden iletilemiyor?
Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Stajyer maaşları ne kadar? 2020 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 19 Eylül 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Faturalı hat üzerinden kredi nasıl alınır? 2020 Faturalı hat kredi çekme
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.