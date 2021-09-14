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Demet Akalın hangi davranışıyla gündeme geldi? Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın hareketi sevenlerinin takdirini kazandı

Zaman zaman farklı kişilerle yaşadığı gerilimlerle gündeme gelen ünlü sanatçı Demet Akalın’ın bu seferki hareketi sevenlerinin takdirini kazandı. Peki Demet Akalın hangi davranışıyla gündeme geldi? Yanıtı haberimizde...

14 Eylül 2021 Salı 20:50
Demet Akalın hangi davranışıyla gündeme geldi? Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın hareketi sevenlerinin takdirini kazandı
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Magazin dünyasının en çok gündeme gelen isimlerinden olan Demet Akalın, hareketleriyle her hafta en çok konuşulan isimler arasında yer almayı başarıyor. Zaman zaman farklı kişilerle yaşadığı gerginlikler sebebiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçının son davranışı ise genelde olanların aksine takdir topladı. Peki Demet Akalın hangi davranışı ile gündeme geldi?

Sunuculuk Hayatına Devam Ediyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan sabah programı Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu olan Demet Akalın, müzik kariyerine sunuculuk mesleğini de ekleyerek oldukça yoğun bir dönemden geçiyor. Fakat yaz tatilinde uzunca bir süre dinlenen ünlü şarkıcı bu yoğunluktan kolay kolay etkilenmeyecek gibi görünüyor.

Demet Akalın Hangi Davranışı İle Gündeme Geldi?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın,farklı senelerde aynı kıyafeti giydiği kareleri tek bir fotoğraf halinde Instagram hesabından paylaştı. Paylaştığı fotoğrafa ‘’Tutumluyumdur’’ notunu ekleyen Akalın, bu hareketiyle sevenlerinin beğenisini kazandı.


Son Güncelleme: 14.09.2021 20:50
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DGelinim MutfaktaDemet Akalın
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