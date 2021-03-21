Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?

Magazin dünyasında gündem konusu olaylardan birisi de Demet Akalın ile Aleyna Tilki’nin neden kavga ettiği konusu. İşte Bu Benim Masalım dizisinde oyunculuk yapan ünlü pop sanatçısı Aleyna Tilki’nin Demet Akalın’a gönderme yapmasıyla magazin dünyası karıştı. Herkes Aleyna Tilki ile Demet Akalın’ın arasındaki kavganın detaylarını merakla araştırıyor.

Demet Akalın ile Aleyna Tilki’nin arasındaki kavga ne?

Aleyna Tilki geçen akşam Nişantaşı’nda kameralara yakalandı. Muhabirlerle ayak üstü muhabbet eden Tilki, İngilizce şarkısı ‘Retrograde’ için iyi geri döüşler aldığını ve dünya starı olmasına az bir zaman kaldığını söyledi.

Exxen platformunda İşte Bu Benim Masalım adlı dizide oynayan Tilki’ye Demet Akalın ‘ Dünya Starı olacağım demişti.

Exxen Platformunda yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Tilki’ye Demet Akalın, “ Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Demet Akalın, Aleyna Tilki’ye yönelik eleştirilerinin ardında “ Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktıüında ona çok destek oldum. Dünya starı olacağım deyip 3 yıl sonra çocuk dizisinde başrol oldu” ifadelerini söylemişti.

Bu sözlerin Aleyna Tilki’ye anımsatılmasının üstüne Tilki, Akalın’a üstü kapalı bir göndermede bulundu. “ Çok destek gördüm, inanılmaz derecede… Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek bir çok insan bana çok güzel destek verdi.” Sözlerini söyledi. Aleyna Tilki başrolünü Cemal Can Canseven’le paylaştığı diziden de 2 milyon TL aldığı iddialarına yönelik cevap verdi. Tilki, “ Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var” şeklinde iddialara yönelik cevap verdi.