Demet Akalın 49 yaşına girdi

Demet Akalın’ dan yeni 49. yaş kutlama pozları geldi. Akalın’ı doğum gününde sevdiği arkadaşları süpriz yaparak yalnız bırakmadı. Demet Akalın bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayranlarına aktardı. Akalın paylaşımına şöyle yer verdi, “Arkadaşlarım beni unutmamış. Teşekkür ederim, mesafeli. Ebru Erbaş, Aslı Bilimlier, Özlem Yıldız, Songül Durur Zevzir ve Selen Yanıkçı’yla…” diyerek paylaşımına not düştü.