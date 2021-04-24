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Demet Akalın 49 yaşına girdi

Güzel Şarkıcı Demet Akalın’ın bugün doğum günü olduğunu yaptığı paylaşımıyla belirtti. Şarkıcıyı bu kutlu günde sevdiği arkadaşları yanında oldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:51
Demet Akalın 49 yaşına girdi
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Demet Akalın’ dan yeni 49. yaş kutlama pozları geldi. Akalın’ı doğum gününde sevdiği  arkadaşları süpriz yaparak yalnız bırakmadı. Demet Akalın bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayranlarına aktardı. Akalın paylaşımına şöyle yer verdi, “Arkadaşlarım beni unutmamış. Teşekkür ederim, mesafeli. Ebru Erbaş, Aslı Bilimlier, Özlem Yıldız, Songül Durur Zevzir ve Selen Yanıkçı’yla…” diyerek paylaşımına not düştü.




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:51
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DemetAkalınşarkıcıDoğumgünü49.yaş
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