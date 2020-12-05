Delilah Belle Hamlin ve Eyal Booker'ın romatik tatili devam ediyor

Ünlü çift Delilah Belle Hamlin ve Eyal Booker korona virüs hastalığı sonrasında ülkelerinden dışarıda başladıkları romatik tatililerine dünyaca ünlü Tulum sahillerinde devam ediyor.

Mutlu bir birlikteliği olan ünlü çift yaklaşık 1 ay önce Meksika'ya tatil için gelmişti.

Havanın ve denizin keyfini Tulum sahillerinde çıkaran Delilah Belle Hamlin ve Eyal Booker paparazzilere zaman zaman mutlu pozlar vermeyide ihmal etmedi.

Kaldıkları otelin havuzunda görüntülenen çift gün boyunca havuzda arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Ünlü çiftin bir an bile el tutuşmayı bırakmadı.

Giydiği renkli bikinisiyle ve doğal güzelliği ile dikkatlerden kaçmayan 22 yaşındaki ünlü model Delilah Belle Hamlin bir ara sevgisiyle öpüşürken görüntülendi.

İşte ünlü çiftin Meksika tatilinden romantik anlar