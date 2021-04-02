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Dekolteli pozlar veren Yasmin Erbil sosyal medyayı yıktı geçti!

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, babasının kendisine uyguladığı sansürleri yıktı. Instagram hesabı üzerinden arka arkaya dekolteli pozlar veren Erbil, sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

02 Nisan 2021 Cuma 19:21
Dekolteli pozlar veren Yasmin Erbil sosyal medyayı yıktı geçti!
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, verdiği dekolteli cesur pozları ile sosyal medyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Babasının kendisine uyguladığı sansürü ezip geçen Erbil, yayınladığı son fotoğraflarla yine cesaretini konuşturdu.

Instagram hesabında 250 binden fazla takipçiye sahip olan Yasmin Erbil, arka arkaya paylaştığı dekolteli pozlarla takipçilerinde tam not alırken son paylaştığı bikinili pozları da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babasının uyguladığı sansürleri umursamadan cesur pozlarıyla sürekli gündeme geliyor.

TV kanalında yayınlanan magazin programında sunuculuk yapan Erbil, yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazinin ve sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Yasmin ErbilMehmet Ali ErbilİnstagramDekolteli PozSon Paylaşımı
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