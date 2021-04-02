Dekolteli pozlar veren Yasmin Erbil sosyal medyayı yıktı geçti!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, verdiği dekolteli cesur pozları ile sosyal medyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Babasının kendisine uyguladığı sansürü ezip geçen Erbil, yayınladığı son fotoğraflarla yine cesaretini konuşturdu.

hesabında 250 binden fazla takipçiye sahip olan Yasmin Erbil, arka arkaya paylaştığılarla takipçilerinde tam not alırken son paylaştığı bikinili pozları da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babasının uyguladığı sansürleri umursamadan cesur pozlarıyla sürekli gündeme geliyor.

TV kanalında yayınlanan magazin programında sunuculuk yapan Erbil, yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazinin ve sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.