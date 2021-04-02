Dekolteli pozlar veren Yasmin Erbil sosyal medyayı yıktı geçti!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, verdiği dekolteli cesur pozları ile sosyal medyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Babasının kendisine uyguladığı sansürü ezip geçen Erbil, yayınladığı son fotoğraflarla yine cesaretini konuşturdu.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babasının uyguladığı sansürleri umursamadan cesur pozlarıyla sürekli gündeme geliyor.
TV kanalında yayınlanan magazin programında sunuculuk yapan Erbil, yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazinin ve sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.
Son Güncelleme: 02.04.2021 19:21