Değişimiyle gündemde yer alan Zeynep Koçak süper mini şortuyla karda poz verdi

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 1 programında yer alan Zeynep Koçak değişimi ile sık sık gündemde bulunuyor.

Bir zamanlar televizyonlarda popüler olan Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer alan Zeynep Koçak, bambaşka bir hale geldi. Sosyal medyada aktif olan genç oyuncumuz son paylaşımı ile dikkatleri üzerinde topladı.

Kar yağışının ardından gönderi paylaşan Koçak beğeni yağmuruna tutuldu.

Zeynep Koçak, karlı havaya adeta meydan okudu. Oyuncu, süper mini şort, uzun çizme ve kabanı ile çekilen fotoğrafını instagram hesabından paylaşarak, "Berbat styling'im için teşekkürler" notunu düştü.

Koçak'ın bu gönderisine oldukça fazla yorum yapıldı. Takipçilerinden Koçak'a "Hasta olacaksın" yorumu yapıldı.