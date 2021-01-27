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Defne Samyeli'ye icra şoku! Kapıya dayanan haciz memurlarına aileden büyük tepki

Ev sahibinin kirayı ödemediği gerekçesiyle kiracısı Defne Samyeli hakkında başlattığı icra takibi sonrası haciz memurları Samyeli'nin evine gitti. Haciz memurlarını kapıda gören Defne Samyeli'nin ailesi ise tahliye davası sonuçlanmadan eve hacze gelinmesine büyük tepki gösterdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 15:53
Defne Samyeli'ye icra şoku! Kapıya dayanan haciz memurlarına aileden büyük tepki
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Hakkında başlatılan icra işlemeleriyle birlikte haciz memurlarının Defne Samyeli'nin evine gitmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda ev sahibi Yusuf Araz ile kira ödememesi ile ilgili mahkemelik olan Defne Samyeli'ye ev sahibi avukatı aracılığı ile icra takibi başlatılarak tahliye davası açıldı.

2 yıldır kirasını ödemediği öne sürülen Defne Samyeli'nin kapısına haciz memurları gitti. Haciz memurlarının eve geldiği sırada evde olamayan Defne Samyeli'nin ailesi kapıda davada henüz karar çıkmadan hacize gelinmesine tepki gösterdi.

Samyeli'nin Kemerburgaz'da bulunan Pasifik Konakları'na oturduğu evdeki eşyaların bir kısmına haciz memuru tarafından el konulurken Hacizli eşyalar yediemin olarak erkek kardeşi Sühan Samyeli'ye teslim edildi.

Anne Sendegül Samyeli ise haciz işlemleri sırasında kızı Defne Samyeli'nin evde olmadığını söyleyerek açılan tahliye davasında bir karar çıkmadığını ve karar çıkmadan haciz işlemlerinin yapılmaması gerektiğini söyleyerek memurlara tepki gösterdi. Samyeli'nin avukatı Şenay Kara Şık ise söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamasında haciz işlemlerinin tamamen şov amaçlı yapıldığını savunarak Yusuf Araz avukatı ve eve gelen icra memurları için savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



Son Güncelleme: 27.01.2021 15:53
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Defne SamyeliİcraHacizHaciz Memuru
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