Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yırtmaçlı paylaşımı ile beğenileri topladı

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu güzelliğiyle gündem olmaya devam ediyor.

Giydiği kıyafetleriyle, düzgün fiziği ve verdiği iddialı pozlar ile sanal alemde fenomen olan Deren Talu'yu Instagram'da 350 bin kişi takip ediyor.

Yaz tatili boyunca takipçilerini ihmal etmeyen Deren Talu zaman zaman sevgilisi Baran Tınaz verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Son olarak erkek arkadaşı Baran Tınaz ile bir yakının davetine katılan Deren Talu verdiği poz ile beğenileri topladı.

Deren Talu yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle birlikte erkek arkadaşına sarıldığı pozunu sanal alemde hikayesinde paylaştı.

Ayrıca kendi verdiği pozuda ınstagramda paylaşan Talu bu postuna kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte Deren Talu'nun sosyal medyada beğenileri topladı o çok özel pozları