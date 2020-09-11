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Defne Samyeli'den kan donduran itiraf: İnsan nasıl öldürülür diye araştırdım

Eski sunucu Defne Samyeli, Armağan Çağlayan'ın programında kan donduran bir itirafta bulundu. Samyeli, ergenlik döneminde öldürmek istediği biri olduğunu ve insan nasıl öldürülür diye araştırdığını söyledi.

11 Eylül 2020 Cuma 19:22
Defne Samyeli'den kan donduran itiraf: İnsan nasıl öldürülür diye araştırdım
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Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalındaki programa konuk olan Defne Samyeli, kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Cem Yılmaz ile geçtiğimiz yıl ilişki yaşayan Samyeli, muhabirlik mesleğine başladığı yıllardı anlatırken ‘’Affetmeyeceğiniz biri var mı?’’ sorusuna herkesi çok eden bir cevap verdi.

‘’Bir insan nasıl öldürülür diye araştırdım’’


Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtlayan Defne Samyeli, ‘’Affetmeyeceğiniz biri var mı?’’ sorusuna ‘’Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı. Hatta sırf onun için iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım’’ dedi.

Samyeli itirafına şu sözlerle devam etti ‘’Onun bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim adalet anlayışım buydu o zaman. Ergendim, bunları düşündüm ama elbette uygulamadım’’ dedi. Samyeli’nin bu sözleri Armağan Çağlayan’ı ve tüm izleyenleri şaşkına çevirdi.

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:22
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Anahtar Kelimeler:
Defne SamyeliArmağan Çağlayan
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