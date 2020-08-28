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Defne Samyeli'den gençleri kıskandıran bikinili poz

Son dönemin popüler isimlerinden olan Defne Samyeli , tatiline devam ettiği şu sıralar paylaştığı bikinili fotoğrafı ile genç kızları kıskandırdı.

28 Ağustos 2020 Cuma 22:50
Defne Samyeli'den gençleri kıskandıran bikinili poz
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Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemde olan ve son zamanlarda da şarkıcı Mustafa Sandan ile mahkemelik olan ünlü sunucu Defne Samyeli yaşadığı stresini şu sıralar atıyor.

48 yaşındaki Samyeli karantina sonrasında çıktığı tatiline şimdilerde devam ediyor.

Sosyal medyayıda aktif kullanan güzel sunucu sanal alemde yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.


Samyeli, bikinili pozunu hayranlarına paylaştı ve bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte ünlü sunucunun gençleri kıskandıran bikinili o paylaşımı 



Son Güncelleme: 28.08.2020 22:50
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Anahtar Kelimeler:
Defne SamyeliDefne Samyeli Bikinili Paylaşım
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