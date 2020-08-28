Defne Samyeli'den gençleri kıskandıran bikinili poz

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemde olan ve son zamanlarda da şarkıcı Mustafa Sandan ile mahkemelik olan ünlü sunucu Defne Samyeli yaşadığı stresini şu sıralar atıyor.

48 yaşındaki Samyeli karantina sonrasında çıktığı tatiline şimdilerde devam ediyor.

Sosyal medyayıda aktif kullanan güzel sunucu sanal alemde yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Samyeli, bikinili pozunu hayranlarına paylaştı ve bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte ünlü sunucunun gençleri kıskandıran bikinili o paylaşımı