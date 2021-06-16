Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Defne Samyeli bikinili pozları ile görenleri mest etti!

İki kızı olan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli tatil sezonunu başlattı. 48 yaşında ki eski spiker ve şarkıcı Defne Samyeli bikinili pozlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Karın kasları ve fit vücudu ile kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Samyeli’nin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Tatile Antalya’ya giden Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu’yla birlikteydi. Denizde pozları ile dikkatleri üzerine toplayan Samyeli kısa sürede ilgi odağı oldu.

Bikinili pozlarını paylaşan 48 yaşındaki ünlü ismin yaşına rağmen fit vücudu ve karın kasları dikkat çekti.

‘Yıllar geçse de Defne gençleşiyor’

Paylaşımları sonrasında kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Defne Samyeli’ye ‘formunuzu korumayı nasıl başarıyorsunuz?’ ‘Defne yıllar geçiyor ama sen gençleşiyorsun’ yorumları yapıldı.

11 Temmuz’da 49 yaşına girecek olan Defne Samyeli pozlarında ‘Denizde…’ notuyla paylaşım yaptı.

Defne Samyeli’nin sırrı

Defne Samyeli’nin formunu nasıl koruduğu merak edilirken 48 yaşında ki oyuncunun formunu sporla sağladığı biliniyor.

-Haftanın beş günü tekvando ve Muay Thai yapıyor.

-Haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.

-Mayısdanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

-Yüzüne avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından elde ettiği bir maskeyi uyguluyor.

-Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

-Saçlarına susam yağı ile bakım yapıyor.

Kalça protezi yaptırdı mı?

Samyeli’nin paylaşımlarında kalça kıvrımları da merak konusu olurken ünlü ismin kalça protezi yaptırıp yaptırmadığı merak ediliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Defne Samyeli’nin kalça protezi yaptığını iddia etti.