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Defne Samyeli: Bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı!

TRT Müzik ekranlarında İpek Açar'ın konuğu olan Defne Samyeli anneliğe ilşik bazı açıklamalarda bulundu. Genç anne olmaktan oldukça memnun olduğunu belirten Samyeli, anneliğin ona çok şey kattığını ve bir yandan 4-5 çocuk daha istediğini söyledi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:52
Defne Samyeli: Bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı!
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TRT Müzik ekranlarında yayınlanan İpek Açar'la İpek Yolu programına konuk olan Defne Samyeli, genç anne olmak hakkında konuştu. Kendi 48 kızları Derin 17 ve Deren 24 yaşında olan Samyeli, 1996 yılında ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini söyledi.


Anne olmayı kendi tercih etmediğini söyleyen Sameli, sonrasında kızlarının en yakın arkadaşı olduğunu yeri geldiğinde kendisine annelik bile yaptığını söyledi. İyi ki anne olduğunun ve anneliğin kendisini çok değiştirdiğini söyleyen Defne Samyeli, bir yandan 4-5 çocuk bile yapmak istediğini söyledi. 

İpek Açar ise annelikle ilgili Defne Samyeli'nin sözlerine katıldığını belirtti.



Son Güncelleme: 21.11.2020 00:52
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Anahtar Kelimeler:
DefnesamyeliÇocukGençanne
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