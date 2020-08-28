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Defne Samyeli bikinili paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!

Geçen sene komedyen Cem Yılmaz’la beraber romantik bir şekilde tatile giden Defne Samyeli, bu yıl tatilde arkadaşlarıyla birlikte geçirdi. Karantina döneminden sonra hayatın normalleşme süreciyle birlikte tatil hasretini dindirmek isteyen güzel modelin bikinili pozları sosyal medya da büyük ilgi gördü.

28 Ağustos 2020 Cuma 23:34
Defne Samyeli bikinili paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!
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Geçen sene ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikteliği oldukça konuşulan Defne Samyeli, yapmış olduğu paylaşımla büyük beğeni topladı. Kısa süre içerisinde çokça beğeni alan paylaşımda güzel modelin fiziği oldukça dikkat çekti.


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Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile gündemde kalan Defne Samyeli, bu paylaşımlara bir yenisini daha kattı. Bu sıralar tatilde olan 48 yaşındaki Samyeli, Instagram hesabında bikinili pozlarını paylaştı.

Fiziği Beğeni Topladı

Defne Samyeli’nin paylaştığı fotoğraflar oldukça beğeni toplarken, 48 yaşında olan Samyeli’nin güzel fiziği oldukça takdir edildi.



Son Güncelleme: 28.08.2020 23:34
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Anahtar Kelimeler:
Defne SamyeliTatil
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