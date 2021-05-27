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Defne Joy Foster'ın oğlu Can 12 yaşına geldi

2011 yılında ani ölümüyle tüm sevenlerini üzen Defne Joy Foster’ın oğlu Can büyüdü. Foster hayatını kaybettiğinde 2 yaşında olan oğlu 12 yaşına girdi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 09:21
Defne Joy Foster'ın oğlu Can 12 yaşına geldi
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2011 yılında ani ölümü ile bütün sevenlerini yasa boğan Defne Joy Foster’ın oğlu Can o zamanlar 2 yaşındaydı. Aradan geçen 11 yılda Foster’ın oğlu Can büyüdü ve adeta annesinin kopyası oldu. Foster’ın oğlu Can artık 12 yaşında…

Birçoğumuzun çocukluğunda hayranlıkla izlediği dizi Sihirli Annem’in Eda karakteri Defne Joy Foster, ani ölümüyle herkesi üzmüştü. 2011’de 35 yaşındayken hayatını kaybeden Foster’in oğlu Can Kılıç Solmaz o zamanlar 2 yaşındaydı. Artık kocaman bir delikanlı olan 12 yaşındaki Solmaz annesi Defne Joy Foster’e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Foster’in oğlu Solmaz; babası, üvey annesi ve üvey kardeşi ile yaşıyor.

“Hala Defne’nin gittiğine inanamıyorum”

2 Şubat 2011 yılında 35 yaşında vefat eden güzel oyuncunun Aydın’da hayatını devam ettiren annesi Hatice Hanım, 2 Şubat 2021’de Foster’in ölümünün 10. Yılında yapılan anma törenine video konferansla katılım sağlayarak “"Allah hepinizden razı olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Hepinizi çok seviyorum" ifadesini kullandı. Kızının mezarında her sene düzenlenen anma törenine katılan yakın arkadaşı yapımcı Özgür Aras, "Dün gibi sanki. Hiç aradan o kadar uzun yıllar geçmiş gibi gelmiyor. Hala Defne'nin gittiğine inanmıyorum. Sanki çıkacak bir yerlerden şakaydı diyecek gibi. Yakın arkadaşları her yıl buradayız. Bu sene annesi pandemiden yaş sınırından dolayı gelemedi. O Kuşadası'nda bir şeyler yapıyor. Biz onun yerine buradayız" dedi.

Defne Joy Foster kim?

2 Eylül 1975’te Adana İncirlik’te bulunan NATO Hava Üssü’nde doğmuştur. Annesi Türk babası NATO subayı ABD’li Steve Foster’dır.

Annesi ile babasının boşanmasından sonra babası Alabama’ya dönmüş, Foster da annesi ile yaşamıştır. Ortaokul eğitimini İzmir Alsancak Ortaokulu’nda almıştır. 1992’de İzmir Fatih Lisesi’nde eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur.

1996 yılında Kral TV ekranlarında VJ olarak ilk defa ekranlarda yer almıştır. Foster, daha sonrasında farklı müzik kanallarında sunuculuk yapmıştır. Sonrasında dizi oyunculuğu yapmaya başlamıştır. Foster, Sihirli Annem dizisinde Eda karakteri ile adını duyurmuştur.

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Bir İş İçin Lazım isimli programda Cemil Büyükdöğerli’yle beraber sunuculuk yapmıştır. TRT ekranlarında Çeyiz Şov sunuculuğu yaptı. Aynı zamanda Kanal 7 ekranlarında Zula isimli programın da sunuculuğunu yaptı. Foster, son olarak sunuculuğu ile yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın yaptığı Yok Böyle Dans isimli programda da yarışmıştır.

Defne Joy Foster nasıl öldü?

Sevilen oyuncu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011’de 35 yaşındayken vefat etti. 15 farklı Adli Tıp uzmanının verdiği oybirliği ile kesinleşmiş olan raporda, astım hastalığı olan Foster’ın ölüm nedeni, kanında tespit edilen ilaçların yan etkileri sonucunda, tükettiği alkolün kolaylaştırıcı etkisi ile olduğu belirtildi.

Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Hanım, Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın ambulansı geç çağırıp Foster’ın ölümüne neden olduğunu iddia etmişti. Hatice Hanımın bu iddiasına raporda destek verilmedi. Erken müdahale olması halinde Foster’in kurtulup kurtulamayacağıyla ilgili tıbbi bir görüşün belirtilemeyeceği belirtilen raporda, "Bütün acil durumlarda erken müdahalenin önemli olduğu tıbben bilinmekle beraber bu vakada erken müdahale edildiği takdirde kişinin kurtulup kurtulmayacağı hususunda kesin bir görüş belirtmenin tıbben mümkün olmadığı oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

Güzel oyuncu ölümünün ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömüldü.

Defne Joy Foster’ın özel hayatı

Aynı setteki çalışma arkadaşı, görüntü yönetmeni İlker Yasin Solmaz’la 2008’de evlenmiştir ve 13 Haziran 2009 tarihinde Can Kılıç ismini verdikleri oğlu dünyaya gelmiştir.

Defne Joy Foster’ın yer aldığı diziler

1997 yılı - Ruhsar (Konuk Oyuncu)

2000 yılı - Beyaz Yalanlar

2000 yılı - Dadı

2003 yılı - Sihirli Annem

2006 yılı - Selena Pandora

2007 yılı - Hayal ve Gerçek

Defne Joy Foster’ın sunuculuk yaptığı programlar

* Zula

* Uzman Avı

* NTV Yeşil Ekran

* Bir İş İçin Lazım

* Çat Kapı

* Çeyiz Show

Defne Joy Foster’ın katıldığı yarışma programları

2002 yılı - Altıncı His (Takım kaptanı)

2010-2011 yılları - Yok Böyle Dans (Yarışmacı)


Son Güncelleme: 27.05.2021 09:21
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