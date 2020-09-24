Defile jübilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarıyla veda etti

Moda dünyasının ünlü ismi Yıldırım Mayruk, dün gece son defilesiyle mesleğe veda etti. 15 milyon TL değerinde tasarımların olduğu defilenin sunucuları Mert Fırat ile Tuğçe Sarıkaya oldu. 60 yıl boyunca moda sektöründe çalışan Mayruk’un sosyal mesafeli defilesinin kareografisi ise Asil Çağıl tarafından yapıldı.
15 milyon TL değerindeki kıyafet 1500 saatte hazırlandı
15 milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’ndaki kumaş, malzeme ve aksesuarlar 1500 saat el işçiliğiyle işlendi.
Gözyaşlarını tutamadılar
Türkan Şoray’ın podyuma çıkışından sonra veda selamlaması için sahneye çıkan Mayruk, gözyaşlarını tutamadı. Jübile selamlamasını ağlayarak yapan Mayruk, Türkiye’nin ünlü güzellik kraliçeleri ile Türkan Şoray’a duygu dolu anlar yaşattı.
Son Güncelleme: 24.09.2020 17:51