Defile jübilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarıyla veda etti

Moda dünyasının ünlü ismi Yıldırım Mayruk, dün gece son defilesiyle mesleğe veda etti. 15 milyon TL değerinde tasarımların olduğu defilenin sunucuları Mert Fırat ile Tuğçe Sarıkaya oldu. 60 yıl boyunca moda sektöründe çalışan Mayruk’un sosyal mesafeli defilesinin kareografisi ise Asil Çağıl tarafından yapıldı.

15 milyon TL değerindeki kıyafet 1500 saatte hazırlandı

200 mankenin yer aldığı defilede, 1960’dan bugüne 1000’den fazla elbise içerisinden 200 kostüm, 200 manken tarafından tanıtıldı. 5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve gece kostümlerine kadar uzunca bir anlatım yapılarak Türk moda tarihine kaydedilecek bir jübile yapılmış oldu.

15 milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’ndaki kumaş, malzeme ve aksesuarlar 1500 saat el işçiliğiyle işlendi.

Gözyaşlarını tutamadılar

Türkan Şoray’ın podyuma çıkışından sonra veda selamlaması için sahneye çıkan Mayruk, gözyaşlarını tutamadı. Jübile selamlamasını ağlayarak yapan Mayruk, Türkiye’nin ünlü güzellik kraliçeleri ile Türkan Şoray’a duygu dolu anlar yaşattı.