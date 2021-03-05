Davut Güloğlu'ndan cezaya itiraz

Karadeniz’in en çok sevilen sanatçıları arasında yer alan Davut Güloğlu, daha önce yaptığı açıklamalardan dolayı 8.500 TL adli parasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili harekete geçen Davut Güloğlu, avukatı Fırat Söylemez üzerinden bu yargılamanın yeniden başlaması talebinde bulunarak İstanbul dokuzuncu asliye ceza mahkemesine başvurdu. Güloğlu‘nun avukatı bu infazın bir an evvel durdurulması ve Güloğlu’nun beraat etmesi gerektiğini söyledi. Ceza 14 Mart 2019 Tarihinde kesinleşen dava karara bağlanmıştır. Ancak Davut Güloğlu bu verilen cezanın haksız bir durum olduğunu, davayı gerektiren şeylerin kişisel bir yorumdan ibaret olduğunu, kimseye defa almadığını, sadece vatanı sevmeyen hainlere yönelik veriyorum da bulunduğunu, bu haksız cezanın bir an önce geri çekilmesi gerektiğini ifade ediyor.