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Davut Güloğlu ve Sıla Gençoğlu arasındaki davadan sıcak gelişme

Davut Güloğlu mahkemelik olduğu Sıla Gençoğlu'na hakaret davası üzerine yargının yenilenme talebinde bulundu. Fakat yapmış olduğu talep mahkeme tarafından red edildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:47
Davut Güloğlu ve Sıla Gençoğlu arasındaki davadan sıcak gelişme
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Davut Güloğlu ile Sıla Gençoğlu arasındaki sular durulmuyor. 4 sene önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi hakkında olumsuz düşüncelerini dile getiren Sıla Gençoğlu’na hakaret ettiği için 8 bin 500 TL ceza alan Davut Güloğlu'nun mahkemeye yapmış olduğu  yargının yenilenme talebi reddedildi. Geçmişte yaşanan olay şöyle vuku bulmuştu; 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişiminden sonra Yenikapı'da yapılan Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne Sıla Gençoğlu katılmamakla birlikte şöyle bir açıklamada bulunmuştu ‘’Darbeye karşıyım fakat şova dahil olmayacağım’’ demişti. Sıla'nın bu açıklamasından sonra Davut Güloğlu bir programda ‘’… olsun gitsin’’ diye bir cümle kurdu. Bunun üzerine Sıla Gençoğlu ise Davut Güloğlu'nu şikayet ederek 2 buçuk yıl hapis cezası talebinde bulundu. 2 Mayısıs 2017'de cezası kesinleşen Davut Güloğlu’na 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmiş, bu ceza 8 bin 500 TL adli paraya çevrilmiştir. Bu cezanın kesinleşme tarihi ise 14 Mart 2019’dur. 26 Kasım 2020’de yargının yenilenmesini talep eden Davut Güloğlu’na ise mahkemeden red kararı geldi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:47
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Anahtar Kelimeler:
DavutgüloğluSılagençoğlu
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