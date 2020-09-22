David Beckham Victoria Beckham’ın kalçalarını şeftali emojisiyle paylaştı

veçifti magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Bir dönem dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen David Beckham bu sefer sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Instagram hesabını çok sık kullanan Beckham, eşi Victoria’yı hikayelerde paylaştı. David Beckham bu kez eşinin videosunu paylaştı. David Beckham eşiyle birlikte katıldığı bir organizasyonda merdivenleri çıkarken Victoria Beckham’ı arkadan videoya aldı. Bu videoyu Instagram hikayelerinde paylaşan David Beckham, paylaşımında ‘Güzel görünüyor’ yazdı. Ayrıca Beckham videoya şeftali emojisini de koydu. Beckham’uın bu paylaşımı sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu.