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Dans videosu sebebi ile işinden olan Hande Sarıoğlu annesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya hesabından oryantal yaptığı video sonrasında büyüyen tepkiler sebebi ile işinden istifa eden Hande Sarıoğlu, tatile ailesinin yanına gitmişti. Sarıoğlu sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşarak annesinin doğum gününü kutladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 02:06
Dans videosu sebebi ile işinden olan Hande Sarıoğlu annesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
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Sosyal medya hesabı üzerinden oryantal yaptığı videoyu paylaşan Habertürk kanalında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, görüntülerin ardından tepkilerin büyümesi sebebi ile işinden istifa etmiş ardından kanala daha fazla rahatsızlık vermemek için istifa ettiğini, kendinin fazla neşeli ve renkli kişiliğinden ödün vermeyeceğini açıklamıştı.

Hande Sarıoğlu, tepkiler karşısında kızgınlığını ifade ederek kendisine oh olsun diyenlerin bir cinayette ah vah edeceklerini söyleyerek tepki gösterdi.

Bir süredir Düzce’de ailesinin yanında bulunan Sarıoğlu, Instagram hesabı üzerinden annesi ile çekildiği pozunu paylaştı. Not olarak Mediha’nın kızıyım, iyi bir insan olarak yetiştirildim yazan Sarıoğlu, annesinin doğum gününü kutladı. İşte Hande Sarığolu’nun annesi ile paylaşımı..



Son Güncelleme: 03.03.2021 02:06
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HandeSarıoğlu
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