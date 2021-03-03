Dans videosu sebebi ile işinden olan Hande Sarıoğlu annesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya hesabı üzerinden oryantal yaptığı videoyu paylaşan Habertürk kanalında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, görüntülerin ardından tepkilerin büyümesi sebebi ile işinden istifa etmiş ardından kanala daha fazla rahatsızlık vermemek için istifa ettiğini, kendinin fazla neşeli ve renkli kişiliğinden ödün vermeyeceğini açıklamıştı.

Hande Sarıoğlu, tepkiler karşısında kızgınlığını ifade ederek kendisine oh olsun diyenlerin bir cinayette ah vah edeceklerini söyleyerek tepki gösterdi.

Bir süredir Düzce’de ailesinin yanında bulunan Sarıoğlu, Instagram hesabı üzerinden annesi ile çekildiği pozunu paylaştı. Not olarak Mediha’nın kızıyım, iyi bir insan olarak yetiştirildim yazan Sarıoğlu, annesinin doğum gününü kutladı. İşte Hande Sarığolu’nun annesi ile paylaşımı..