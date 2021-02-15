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Danla Bilic yeni sevgilisi Teoman Poyraz kimdir? Teoman Poyraz ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, İnstagram hesabından yeni sevgilisi ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşınca gündem oldu. Birçok kişi Danla Bilic'in yeni sevgilisi Poyraz Teoman'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Haberimizden Poyraz Teoman'ın kim olduğunu, kaç yaşında ve ne iş yaptığına ulaşabilirsiniz...

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:57
Danla Bilic yeni sevgilisi Teoman Poyraz kimdir? Teoman Poyraz ne iş yapıyor, kaç yaşında?
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Ünlü fenomen Danla Bilic, söyledikleriyle gündemden düşmezken şimdi de kimsenin bilmediği sevgilisi ile gündeme geldi. Uzun süredir sakladığı sevgilisi ile beraber 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Dubai’de tatil yaptı. Bilic, 14 Şubat’ta sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sakladığı sevgilisini herkese tanıttı.

Danla Bilic’in yeni sevgilisi kim?

Çektiği makyaj yapma videolarını Youtube paylaşarak tanınan ve fenomen olmayı başaran Danla Bilic, herkesten sakladığı sevgilisi ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca magazin gündemine bomba gibi düştü.

Son olarak ‘Tatlıcı’ olarak bilinen Berat Demir ile aşk yaşayan Danla Bilic, Dubai tatilinde sevgilisi Poyraz Teoman ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına  ‘Suç Ortağı’ notunu düştü.  

Poyraz Teoman kimdir?

Poyraz Teoman, Ankara’da yaşıyor. Lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde aldı. Sonrasında Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünü okudu.



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Danla BilicPoyraz TeomanYeni Sevgilisi
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