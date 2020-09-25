Danla Bilic isyan etti: 'Ben Survivor yarışmacısı değilim'

Survivor 2020 yarışmasının birincisi Cemal Can Canseven ile Youtuber Danla Bilic’in dostluğu herkesin takdirini toplamıştı. Danla Bilic, yarışma süresince yakın arkadaşı Cemal Can’a sosyal medya ve SMS üzerinden desteklemişti.

Danla Bilic isyan etti

Survivor’ın final yapmasıyla birlikte hala hakkında konuşulan Danla Bilic, eleştirilere isyan etti. Yarışmada çok yakın oldukları görülen Cemal Can ve Nisa’nın yarışmadan sonra görüşmemesi takipçilerinin dikkatini çekmişti. İkilinin takipçileri Cemal Can’ın Nisa ile görüşmeme nedeninin Danla Bilic olduğunu öne sürdü. Danla Bilic ise hakkındaki iddialara tweet atarak yanıt verdi.