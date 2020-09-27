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Damla Ersubaşı yüzündeki morlukların nedenini açıkladı

Eşinden yeni boşanan oyuncu Damla Ersubaşı, muhabirlere yüzündeki morlukların nedenini açıkladı. Ünlü oyuncu, 'morluklar botokstan' dedi.

27 Eylül 2020 Pazar 15:46
Damla Ersubaşı yüzündeki morlukların nedenini açıkladı
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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı ‘Tuğçe’ karakteriyle büyük üne kavuşan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz ay şiddet gördüğü iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser’den tek celsede boşanmıştı. Boşanmadan sonra ilk kez görüntülenen Ersubaşı’nın yüzündeki morluklar gözlerden kaçmadı.

‘’Morluklar botokstan’’


Muhabirlerin yüzündeki morlukların nedenini sorması üzerine açıklama yapan Ersubaşı ‘’Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için mor’’ dedi.

‘’Görüşmek zorundayız’’

Boşanması sonrasında eski eşiyle görüşüp görüşmediği sorulan Ersubaşı şunları söyledi: ‘’Mustafa çocuklarımın babası. Onunla her zaman görüşmek zorundayız’’



Son Güncelleme: 27.09.2020 15:46
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Anahtar Kelimeler:
Damla ErsubaşıSihirli AnnemBotoks
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