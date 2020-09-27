Damla Ersubaşı yüzündeki morlukların nedenini açıkladı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı ‘Tuğçe’ karakteriyle büyük üne kavuşan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz ay şiddet gördüğü iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser’den tek celsede boşanmıştı. Boşanmadan sonra ilk kez görüntülenen Ersubaşı’nın yüzündeki morluklar gözlerden kaçmadı.
‘’Morluklar botokstan’’
‘’Görüşmek zorundayız’’
Boşanması sonrasında eski eşiyle görüşüp görüşmediği sorulan Ersubaşı şunları söyledi: ‘’Mustafa çocuklarımın babası. Onunla her zaman görüşmek zorundayız’’
Son Güncelleme: 27.09.2020 15:46