CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı kapatıldı
Sosyal medya fenomeni ünlü şef CZN Burak'ın Dubai'de açmış olduğu restoran kapatıldı. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre restoran koronavirüs tedbirlerine uymadığı için kapatıldı.
Twitter üzerinden açıklama
Twitter üzerindeki açıklamalar sonrası kullanıcılar tarafından restoranın kapandığı teyit edild ve haberin gerçek olduğu doğrulandı.
CZN Burak 25 Aralık'ta Orta Doğu'daki en büyük restoranı Dubai şubesine açmıştı. Cristiano Ronaldo gibi pek çok ünlü isimleri ağırlamıştı.
Son Güncelleme: 13.02.2021 20:17