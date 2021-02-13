CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı kapatıldı

Sosyal medya fenomeni ünlü şef CZN Burak'ın Dubai'de açmış olduğu restoran kapatıldı. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre restoran koronavirüs tedbirlerine uymadığı için kapatıldı.

Twitter üzerinden açıklama

Dubai Medya Ofisi tarafından paylaşılan açıklamada Koronavirüs ihtiyatı tedbirlerine uymadığı gerekçesiyşe" kapatılduğı ifadeleri yer aldı. Ofis Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada CZN Burak'a ait olan Dubai restoranının fotoğraflarını bulanık bir şekilde paylaştı. Kapatıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, CZN Burak da konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Twitter üzerindeki açıklamalar sonrası kullanıcılar tarafından restoranın kapandığı teyit edild ve haberin gerçek olduğu doğrulandı.

CZN Burak 25 Aralık'ta Orta Doğu'daki en büyük restoranı Dubai şubesine açmıştı. Cristiano Ronaldo gibi pek çok ünlü isimleri ağırlamıştı.