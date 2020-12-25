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CZN Burak Gökdelenlerin şehri Dubai’de

Ünlü şef Burak Özdemir gökdelenlerin şehri olarak bildiğimiz Dubai’de bu zamana kadar açtığı en büyük lüks restoranını açmaya hazırlanıyor.

25 Aralık 2020 Cuma 15:04
CZN Burak Gökdelenlerin şehri Dubai’de
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Sosyal medya sayesinde tanıdığımız “CZN Burak” lakaplı sosyal medya fenomeni olan Burak Özdemir yaptığı büyük yemekler ve kendine has özelliği kameraya bakarak ve aynı zamanda her zaman gülerek yemek yapmaya devam eden gündemimizden düşmeyen Burak Özdemir sempatikliği ve yardımseverliği ile adını duyduğumuz başarılı şef Türkiye ile kalmayıp hedeflerini yükseltmeye devam ediyor. Arap Emirliklerinde (BAE) Dubai’de restoran açmayı hedefledi. Restoran çalışmalarının bitmesi üzerine sosyal medyadan sevenleri ile Dubai’nin ünlü inşasında Burc Khalifa da CZN BURAK yansıması verildi.

25 Aralık’ta açılışın yapılacağını duyuran başarılı şef Özdemir Dubai’nin ve Orta Doğu’nun en büyük restoranı olduğunu açıkladı. Sosyal medyada ise “smiley bae” olarak tanınıyor.
 



 



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:04
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Anahtar Kelimeler:
CZN BurakBurak ÖzdemirDubaiBurc Khalifa
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